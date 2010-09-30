Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ составил 9,2%

По итогам января-июня 2010 года уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 9,2% от всего трудоспособного населения и 8,5% от населения в возрасте 15-70 лет.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В январе-июне самый высокий уровень безработицы по методологии МОТ зафиксирован в Ривненской (13%), Черниговской (12,6%) и Тернопольской областях (12,2%). Самый низкий – в Киеве (6,7%), Одесской области (7%) и Севастополе (7,1%).