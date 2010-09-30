Фонд Ахметова «Развитие Украины» не поддерживает политику укрепления интернатов

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» не поддерживает политику укрепления интернатной системы в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Дарья КАСЬЯНОВА.

«После июньских событий, когда вышло поручение АЗАРОВА о том, что нужно укреплять интернатную систему, все общественные организации - службы по делам детей, Министерство по делам семьи, молодёжи и спорта - были и возмущены и поражены. Очень много говорят об интересах ребенка, о том, что нужно защищать ребенка, и только семья в полной мере соответствует этому. Но сегодня мы видим, что система интернатных учреждений укрепляется и это очень заметно», - отметила Д.КАСЬЯНОВА, подчеркнув, что ярким примером этого стал инцидент в Нежинском интернате и реакция на него власти.

«Когда узнали, что происходит в детском доме для детей-инвалидов, произошло что – система начала активно закрываться. Вместо активных действий по реформированию интернатной системы начали укреплять ее материально-техническую базу. При этом начали заполнять все интернаты и детские дома детьми из малообеспеченных семей», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Она считает, что если ребенка изымают из неблагополучной семьи, необходимо этого ребенка устраивать в хорошую семью, это может быть и приемная семья, и детский дом семейного типа, и опека, и усыновление.

«Интернатная система абсолютно не соответствует интересам ребенка, потому что самая естественная форма пребывания ребенка-сироты - семья или приближенная к семье форма. Фонд АХМЕТОВА в поддержку национального усыновления, в поддержку развития семейных форм воспитания совместно с партнерами запустил проект «Сиротству – нет!», на котором уже более 10 тысяч анкет детей сирот, лишенных родительской опеки, и сегодня уже 579 детей находятся в семье. Однозначно, ситуация меняется и процесс усыновления запущен. Но не стоит забывать, еще сегодня более 20 тысяч детей находятся в интернатных учреждениях», - сказала Д.КАСЬЯНОВА, подчеркнув, что интернатная система удовлетворяет только базовые потребности ребенка.

По ее словам, многочисленные исследования ЮНИСЕФ и других международных организаций свидетельствуют, что если ребенок пожил более трех лет в интернатной системе, то в своем развитии уже никогда не сможет догнать своих сверстников, и это доказанный факт.

Как сказала Д.КАСЬЯНОВА, каждый второй ребенок школьного возраста, который воспитывается в интернатах, проходит через все формы насилия – эмоционального, физического и сексуального. «Жизнь ребенка в интернате основана на зависимости от интерната, он ничему не обучает, кроме того как жить в этом интернате. За пределами интерната эти подростки или уже взрослые люди сталкиваются с проблемами и остаются с ними один на один», - отметила Д.КАСЬЯНОВА.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа была зарегистрирована смерть пяти воспитанников. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет. Несколько детей было госпитализированы в городскую больницу.

Согласно предварительным заключениям врачей, у детей была диагностирована вирусная инфекция из экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. Позже как возможную причину смерти детей и взрослых в учреждении назвали острую респираторную ротавирусную инфекцию.

Прокуратура возбудила уголовные дела в связи с госпитализацией и гибелью воспитанников Нежинского интерната.