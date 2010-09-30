Astrum: среднегодовой показатель зарплаты в Украине составит 2 270 грн.

Средний показатель зарплаты в Украине по итогам 2010 года составит 2 270 грн.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он также прогнозирует, что средняя месячная номинальная зарплата к концу этого года достигнет 2 700 грн.

По мнению А.БЛИНОВА, «в течение восьми месяцев 2010 года рост заработной платы в значительной степени был обеспечен активно восстанавливающимися отраслями промышленности». Так, средняя зарплата в металлургии повысилась на 23,6% (в годовом выражении), в химической промышленности - на 29,4%, а в транспортном машиностроении наблюдался рост на 40,8%. «Падение средней номинальной заработной платы в августе на 3,7% не является разворотом тенденции, так как оно отражает всего лишь сезонность, наблюдаемую ежегодно в сельском хозяйстве и в государственном секторе», - считает аналитик.

А.БЛИНОВ отметил, что помесячные данные о занятости от Госкомстата указывают на то, что в экономике сейчас занято больше людей, чем год назад: данная ситуация сохраняется вот уже четыре месяца подряд. Общее количество наемных работников в экономике в августе 2010 года выросло на 90,5 тыс. (в годовом выражении). А если учитывать поправку с пересчетом на полную занятость, то количество работников на самом деле выросло на 219,5 тыс. человек, добавил аналитик. По его прогнозам, уровень безработицы сократится по итогам 2010 года до 8,4% (с 8,8% в 2009 году).

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, средняя заработная плата по Украине в августе 2010 года сократилась на 87 грн. по сравнению с июлем т.г., а по сравнению с началом года – увеличилась на 364 грн. и на 1 сентября 2010 года составила 2280 грн.

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-августе т.г. увеличилась на 311 грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 сентября составила 2160 грн.