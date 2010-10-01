Украина готова снизить гражданам Польши оплату за получение виз более 90 дней

Украина готова снизить оплату за получение виз гражданам Польши для пребывания в Украине более 90 дней.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в заявлении украинским и польским журналистам после заседания Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012 под председательством глав правительств Украины и Польши.

Он подчеркнул, что на такой шаг Украина готова пойти в ответ на снижение Польшей стоимости получения виз для въезда в страну граждан Украины.

«Украина также снизит плату для граждан Польши, которые хотят въехать в Украину», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что граждане стран, входящих в Евросоюз, на сегодняшний день бесплатно получают визы для въезда в Украину сроком до 90 дней.