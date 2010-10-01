С сегодняшнего дня в Украине повышаются социальные выплаты, как предусмотрено Государственным бюджетом на текущий год.

В частности, минимальная заработная плата повышается на 19 грн. – до 907 грн.

Согласно Госбюджету, уровень минимальной зарплаты будет также повышен с 1 декабря 2010 года – до 922 грн.

В почасовом расчете размер минимальной заработной платы с 1 октября устанавливается на уровне 5,43 грн., а с 1 декабря - 5,52 грн.

Прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 18 грн. – до 861 грн. Предусмотрено, что с 1 декабря т.г. прожиточный минимум будет повышен до 875 грн.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены следующие размеры прожиточного минимума: с 1 октября 2010 года для детей до 6 лет - 787 грн. (повышение на 16 грн.), с 1 декабря – 799 грн.; с 1 октября для детей от 6 до 18 лет - 941 грн. (повышение на 20 грн.), с 1 декабря – 957 грн.; с 1 октября для трудоспособных лиц - 907 грн. (повышение на 19 грн.), с 1 декабря – 922 грн.; с 1 октября для лиц, утративших трудоспособность, - 723 грн. (повышение на 14 грн.), с 1 декабря – 734 грн.

Минимальная пенсия с 1 октября выросла на 14 грн. – до 723 грн., с 1 декабря – до 734 грн.