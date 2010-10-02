Отопительный сезон в Киеве начнется 4 октября

Отопительный сезон в столице начнется 4 октября.

Соответствующее распоряжение сегодня, 1 октября, подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА.

«Решение начать отопительный сезон в Киеве раньше принято, ввиду постепенного снижения среднесуточной температуры воздуха», - проинформировал А.ПОПОВ.

Согласно документу, в этом году подача теплоносителя к системам теплоснабжения города начнется 4 октября 2010 года в 2 этапа.

Первый этап предусматривает подключение к отоплению дошкольных заведений, интернатов, школ и детских садиков, общеобразовательных учебных заведений, диспансеров и других лечебных заведений по заявкам их руководителей.