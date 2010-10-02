5 не самых богатых украинцев попробуют выжить на прожиточный минимум

Национальный форум профсоюзов Украины проводит социальный эксперимент "Жизнь по прожиточному минимуму", в ходе которого пять активистов из разных регионов Украины попробуют прожить исключительно на прожиточный минимум, который с октября 2010 г. составляет 907 грн. Об этом сообщил глава Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук.

Он сообщил, что эксперимент начинается 1 октября. В нем примут участие молодые люди из Сум, Луганска, Запорожья, Ивано-Франковска и Вышгорода Киевской области.

Отсутствие активистов из Киева М.Якибчук пояснил тем, что на указанную сумму в Киеве невозможно даже арендовать жилье, не говоря уже о том, чтобы прожить.

По его словам, на сайте Национального форума профсоюзов Украины в течение месяца будет публиковаться детальная информация об активистах, хроника прохождении эксперимента, отчет о том, что едят, что покупают, каким транспортом пользуются и как оплачивают коммунальные услуги.

По мнению М.Якибчука, уровень официально установленного в Украине прожиточного минимума не обеспечивает даже биологически достаточного уровня питания, не говоря уже об элементарных социальных и культурных потребностях. "Официально установленный сегодня в Украине прожиточный минимум ведет к физическому истощению, социальной и духовной деградации широких слоев населения", - сообщил он, отметив, что на сегодня на прожиточный минимум проживает около 2 млн. населения Украины.

М.Якибчук сообщил, что по расчетам экспертов, минимальный прожиточный минимум в Украине на сегодняшний день должен составлять около 2,3 тыс. грн., что позволило бы полноценно питаться, одеваться, покупать медикаменты, оплачивать транспортные и коммунальные услуги, и удовлетворять минимальные социальные и духовные потребности человека.

По словам М.Якибчука, цель эксперимента – продемонстрировать обществу и власти невозможность выживания на установленный прожиточный минимум. По результатам эксперимента Национальный форум профсоюзов Украины намерен обратиться к правительству с инициативой коренного изменения государственной политики определения уровня прожиточного минимума с тем, чтобы установленный уровень прожиточного минимума отвечал реальным потребностям человека и научно-обоснованным нормам потребления основных продуктов питания.