Показатель безработицы в ЕС стабилизировался на уровне 10,1%

Показатель безработицы в Европейском Союзе стабилизировался на уровне 10,1%.

Об этом говорится в сообщении статистического управления ЕС, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, после устранения сезонных колебаний, уровень безработицы в еврозоне в августе составил 10,1%, не изменившись, по сравнению с июлем 2010 года. В августе 2009 года показатель безработицы был зафиксирован на уровне 9,7%.

Евростат оценил количество безработных на территории всех 27 стран ЕС – 15,9 млн человек.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Австрии (4,3%) и Нидерландах (4,5%), самый высокий – в Испании (20,5%), Латвии (19,5% во втором квартале 2010 года), Эстонии (18,6% во втором квартале 2010 года) и Литве (18,2% во втором квартале 2010 года).