Долги по зарплате на коммунальных предприятиях столицы ликвидированы - Попов

Долги по заработной плате на коммунальных предприятиях столицы ликвидированы.

Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«КП «Киевпасстранс» было одним из наиболее проблемных коммунальных предприятий, ведь в определенный период задолженность по заработной плате достигала 40 млн. грн. Чтобы оперативно решить этот вопрос, мы привлекли и Министерство финансов, и наши службы. Теперь можно с уверенностью говорить, что по состоянию на 1 октября ликвидирована задолженность на всех предприятиях коммунальной формы собственности. Задача на будущее – не допустить ее возникновения», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Вместе с тем ситуация на предприятиях государственной формы собственности остается сложной. Однако, по словам А.ПОПОВА, в ближайшее время вопрос по каждому государственному предприятию или акционерному обществу, где есть долги по зарплате, будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

«Мы планируем организовать нашу работу таким образом, чтобы до конца года минимизировать долги на всех предприятиях Киева», - добавил А.ПОПОВ.