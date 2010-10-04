Аренда жилья в Киеве за 9 месяцев подорожала почти на 20%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в январе-сентябре т.г. выросла на 19,68% (86 долл.) – до 524 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 83 долл. – до 540 долл., 2-комнатных – на 102 долл., до 717 долл., 3-комнатных – на 110 долл., до 861 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 61 долл. – до 414 долл., 2-комнатных – на 95 долл., до 701 долл., 3-комнатных – на 113 долл., до 829 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 65 долл. – до 330 долл., 2-комнатных – на 88 долл., до 436 долл., 3-комнатных – на 112 долл., до 650 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 65 долл., до 342 долл., 2-комнатных – на 75 долл., до 451 долл., 3-комнатных – на 89 долл., до 617 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 66 долл., до 316 долл., 2-комнатных – на 69 долл., до 419 долл., 3-комнатных – на 94 долл., до 535 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 55 долл. – до 331 долл., 2-комнатных – на 59 долл., до 451 долл., 3-комнатных – на 101 долл. – до 549 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 72 долл. – до 393 долл., 2-комнатных – на 80 долл., до 514 долл., 3-комнатных – на 199 долл., до 656 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 39 долл. – до 307 долл., 2-комнатных – на 67 долл., до 432 долл., 3-комнатных – на 80 долл., до 541 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 57 долл. – до 317 долл., 2-комнатных – на 65 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 98 долл., до 561 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 51 долл. – до 306 долл., 2-комнатных – на 67 долл., до 421 долл., 3-комнатных – на 80 долл., до 550 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве августе т.г. выросла на 2,83% (14 долл.) – до 507 долл. за квартиру в месяц; за 1-е полугодие 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.