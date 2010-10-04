Военнослужащим добавили ежемесячное денежное вознаграждение

Кабинет Министров Украины с 1 октября 2010 года установил военнослужащим ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 сентября.

В частности, повышение касается военнослужащих (кроме срочной службы), занимающих должности плавающего и летного состава Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и летного состава внутренних войск Министерства внутренних дел.

Предельные размеры, порядок и условия выплаты ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения определяется Министерством внутренних дел и Администрацией Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством труда и социальной политики и Министерством финансов в пределах утвержденного фонда денежного обеспечения.