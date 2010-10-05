На благотворительном аукционе в Киеве собрано 3 млн. долл. на борьбу со СПИДом.

Аукцион состоялся 3 октября во время благотворительного ужина, организованного Фондом Елены Пинчук «АНТИСПИД», в честь приезда 42-го Президента США Вильяма КЛИНТОНА, прибывшего в Украину по приглашению Виктора и Елены ПИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

«Этот аукцион не только побил в несколько раз рекорд по объему средств, собранных на благотворительность, – на торгах в этот вечер был продан самый дорогой лот за всю историю аукционных торгов в Украине. Это работа выдающегося художника современности Дэмиена ХЁРСТА “In Love”, за которую было сделано пожертвование в размере 2,4 млн. долл.», - отмечается в сообщении.

Все собранные средства будут направлены в Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» для расширения совместного проекта с Фондом Клинтона.

В начале благотворительного ужина Президент В.КЛИНТОН выступил с короткой речью о важности усилий в борьбе с эпидемией, подчеркнув, что вклад каждого человека – это еще один шаг на пути к будущему без СПИДа. К гостям вечера также обратились Елена и Виктор ПИНЧУК, которые поблагодарили их за готовность помочь ВИЧ-позитивным людям.

«Вот уже несколько лет мы реализуем в Украине совместный проект с гуманитарным лидером современности Биллом КЛИНТОНОМ. За это время мы поняли, на чем нам нужно концентрироваться в первую очередь. Именно быстрое тестирование дает шанс прервать цепочку передачи вируса и остановить эпидемию. Поэтому мы решили, что целью этого аукциона будет улучшение доступа к быстрому тестированию по всей Украине», - сказала Е.ПИНЧУК.

Сюрпризами аукциона стали два незапланированных лота от звездных гостей – ланч с Президентом Б.КЛИНТОНОМ и эксклюзивные билеты на титульный бой Виталия КЛИЧКО с Шенноном БРИГГСОМ, который состоится 16 октября. Этот лот предложил брат Виталия – Владимир КЛИЧКО, который тоже был в числе почетных гостей. Два этих лота были проданы более чем за 300 тыс. долл.

Для благотворительного вечера также был безвозмездно передан эксклюзивный лот от дома моды Эмилио Пуччи. Платье, созданное в единственном экземпляре для последней коллекции, которая была представлена в Милане 25 сентября этого года, было презентовано Лаудомией ПУЧЧИ – дочерью легендарного кутюрье, которая сейчас управляет бизнесом. Лот был продан за 102 тыс. долл.

Аукционные торги стартовали с лота от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Уникальные часы Secret Dentelle (Секрет Кружева) из золота и бриллиантов от мастеров высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels были проданы за 75 тыс. долл.

Каждый гость вечера сделал свой вклад в благотворительность, перечислив деньги на проект по быстрому тестированию – сумма благотворительных взносов составила 220 тыс. долл., сообщили в Фонде Елены Пинчук.