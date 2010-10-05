Пенсионную реформу начнут через месяц

Правительство Украины планирует начать через месяц первый этап пенсионной реформы, что позволит сократить дефицит Пенсионного фонда Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сказал сегодня в Москве в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного "ВТБ Капитал".

«Дотации Пенсионного фонда в этом году должны составить порядка 2,6% ВВП и тенденция была на увеличения такой дотации. Мы планируем уже буквально через месяц начать первый этап пенсионной реформы, которая изменит эту тенденцию. Мы пойдем на достаточно решительные действия», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что после решения Конституционного Суда в Украине начнется в административная реформа, которая позволит сократить административные расходы.

«В этом году мы сократили административные расходы на 10%, в 2011 году, как минимум, на 10% планируется сокращение», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, таким образом, будет стабилизировано финансовое положение Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины (постановление №626 от 21 июля т.г.) утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы Пенсионного фонда в 2010 году будут составлять 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления - 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. будет происходить за счет средств Государственного бюджета.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.