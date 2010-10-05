Оппозиция настаивает на введении моратория на повышение цен на продукты

Оппозиция настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой законопроекта о введении моратория на повышение цен на основные продукты питания.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, соответствующий законопроект, автором которого является член фракции «БЮТ-Батьківщина» Ольга БОДНАР, уже зарегистрирован, и по настоянию фракции будет вноситься на рассмотрение Верховной Рады в среду, в день оппозиции.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что сегодня средства массовой информации сообщили об очередном повышении цен на хлеб.

По его словам, повышение цен на основные продукты питания является результатом антинародной политики правительства Николая АЗАРОВА, который не принимает никаких мер для регулирования цен на продукты питания.

А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что мораторий на повышение цен на такие продукты питания, как хлеб, молоко, крупы, масло обещал кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Вместо этого сейчас мы являемся свидетелями того, что цены растут на самые социально значимые продукты, что больше всего бьет по пенсионерам, инвалидам, бюджетникам и другим категориям малообеспеченным», - отметил он.

«Если пенсия растет на какие-то жалкие копейки, то цена на продукты растет в разы, и таким образом власть выталкивает свой народ за черту выживания», - добавил народный депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что за последние месяцы в Украине наблюдается постоянный рост цен на продукты питания, в частности, на 80% выросли цены на овощи, вдвое подорожали яйца. Также ожидается рост на 30% цен на мясомолочную продукцию.