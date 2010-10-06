Украина и Эстония заключили Соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Украина и Эстонская Республика заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, от украинской стороны документ подписал министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА, от эстонской – министр социальных дел Ханну ПЕВКУР. Подписание состоялось в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Эстонскую Республику.

По словам В.НАДРАГИ, соглашением предусмотрено упорядочение нормативной базы и улучшение механизма получения пенсий и социальный выплат, положения соглашения необходимо реализовать в связи с изменениями законодательных баз двух стран.

Министр труда и социальной политики Украины подчеркнул, что, согласно документу, граждане Украины и Эстонии смогут получать пенсии и социальные выплаты после обращения в соответствующие органы и регистрации в них. По словам В.НАДРАГИ, в соглашении отмечается, что граждане смогут обращаться в органы социального обеспечения по месту своего жительства в Украине или Эстонии.

Также подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики. Меморандум подписали председатель Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО и министр экономики и коммуникаций Эстонской Республики Юхан ПАРТС.