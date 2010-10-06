Газ и электроэнергия для населения подорожают. ВР отказала в моратории

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О первоочередных мерах по предотвращению повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

“За” проголосовали лишь 50 (при необходимых 226 – УНИАН) из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось запретить повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные природный газ и электроэнергию.

Данным проектом также предусматривалось, что услуги ЖКХ, газ и электроэнергия должны оплачиваться по тарифам и ценам, установленным по состоянию на 1 августа 2010 года.