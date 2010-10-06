Госслужба занятости за 9 месяцев трудоустроила 580 тыс. украинцев

В январе-сентябре 2010 года Государственная служба занятости трудоустроила 580 тыс. украинцев.

Об этом говорится в сообщении службы, обнародованном на ее официальном сайте, со ссылкой на слова директора Госслужбы занятости - руководителя исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Владимира ГАЛИЦКОГО.

Он отметил, что за 9 месяцев уровень трудоустройства вырос с 31% до 41%.

Кроме того, единовременной помощью для основания собственного бизнеса воспользовались 9 тыс. граждан.

В.ГАЛИЦКИЙ также сообщил об уменьшении количества уволенных работников по экономическим причинам. «По оперативным данным, за 9 месяцев этого года было уволено 60 тыс. работников, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Практически остановились увольнения в перерабатывающей и добывающей отраслях, которые больше всего пострадали во время кризиса», - сказал он.