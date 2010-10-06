Украина и Израиль разработают концепцию повышения туристической привлекательности стран

Министерство культури и туризма Украины и Министерство туризма Израиля намерены создать специальную комиссию по разработке концепции повышения туристической привлекательности обоих стран после вступления в силу в начале следующего года соглашения об отмене визового режима между двумя государствами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ, который находится в Украине с рабочим визитом.

"Сегодня на встрече с моим украинским коллегой мы обсуждали создание постоянной комиссии, которая будет собираться один раз в год в Киеве, один раз в год в Иерусалиме и обсуждать на уровне туроператоров, ведущих авиакомпаний, что мы можем сделать для взаимной рекламы наших стран", - сказал С.МИСЕЖНИКОВ.

По его словам, обе стороны должны будут добиться того, чтобы израильские "туроператоры рекламировали Украину, как одно из самых приоритетных мест для отдыха израильтян, а украинские туроператоры рекламировали Израиль, чтобы как можно больше украинцев посетили его".

По словам С.МИСЕЖНИКОВА, израильская сторона ожидает, что безвизовый режим между обеими странами позволит уже в ближайшие два года в три раза увеличить количество туристов.

Кроме того, министр туризма Израиля прогнозирует, что "чем больше увеличится поток туристов в наши страны, тем больше войдет на рынок новых туроператоров и авиакомпаний, что позволит снизить цены на услуги".

Также С.МИСЕЖНИКОВ уверен, что "с отменой виз бизнес-контакты (между Украиной и Израилем) разовьются еще сильнее".