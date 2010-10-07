Харьковское соглашение по ЧФ РФ для Севастополя закончилось «полным ничем» - горком КПУ

Подписанное в нынешнем году президентами Украины и России в Харькове соглашение по Черноморскому флоту РФ, согласно которому базирование российского флота на украинской территории продлено до 2042 года, для Севастополя закончилось «полным ничем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 1-й секретарь Севастопольского горкома КПУ, депутат горсовета, лидер фракции «Трудовой Севастополь» Василий ПАРХОМЕНКО в «прямом эфире» телекомпании «Севастополь» (В.ПАРХОМЕНКО в советские времена был главой города, а в конце 90-х - вначале 2000-х - председателем горсовета - УНИАН).

В.ПАРХОМЕНКО признал: «Мы, действительно, приветствовали Харьковское соглашение. С нашей точки зрения, это было мудрое, долгосрочное решение. Хотя, даже наши товарищи говорят: ну что там говорить, Россия, пользуясь ситуацией, просто-напросто купила право - за дешевый газ - пребывать здесь достаточно надолго, навсегда». Ну, продолжил он, «пусть даже так. Но вот покупка Россией, будем говорить, в кавычках, базы в городе Севастополе на длительный период закончилась для нас, севастопольцев, полным ничем». По словам лидера севастопольских коммунистов, в этой ситуации он напрямую обвиняет «нашу городскую власть».

Как утверждает В.ПАРХОМЕНКО, «когда принималось первое соглашение по ЧФ, о базировании здесь российского флота до 2017 года, оно закончилось примерно таким же образом. Потребовалось целых пять лет для того, чтобы Севастополь был признан равноправным получателем доли от арендной платы (имеется в виду госсубвенция в бюджет Севастополя в качестве компенсации его потерь в связи с определенным ограничением, вследствие базирования воинских частей, формирований и учреждений ЧФ РФ, поступлений по источнику «плата за землю» - УНИАН).

По мнению В.ПАРХОМЕНКО, в связи с подписанием Харьковского соглашения Севастополь имеет «право на порядок повысить нашу долю от арендной платы, и получать не 100 млн. грн., как сейчас, а миллиард». Причем, как сказал он, «эта сумма совершенно не абсурдна, это как раз тот миллиард, который потребуется ежегодно на реконструкцию коммунального хозяйства». И вот здесь, как считает он, «очень многое зависит от исполнительной власти, от нового горсовета, которые смогли бы убедить правительство - пусть даже в условиях кризиса, пусть даже того правительства, которое не знает, какую «дырку» заткнуть - что Севастополю арендную плату поэтапно надо повышать».

Кроме того, по мнению В.ПАРХОМЕНКО, «Властям города вместе с флотом, с руководством России надо решить и ряд других вопросов: что непосредственно они могут вкладывать в город для развития его инфраструктуры. Они в этом заинтересованы, и они будут это делать, как делали ранее».

Депутат также считает, что «надо решить вопросы по более рациональному использованию земли, в том числе находящейся под объектами Черноморского флота России». Как сказал В.ПАРХОМЕНКО, «не воровать, а четко определить, каким землям мы можем изменить целевое назначение, и совместно их застраивать в обоюдных интересах - в интересах города и флота».