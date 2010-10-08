Эксперт: до конца года свернут бизнес около миллиона предпринимателей

Глава Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир ДОРОШ прогнозирует, что до конца года в Украине свернут бизнес около миллиона предпринимателей, работающих на едином налоге.

Как сообщает “Немецкая волна”, малые предприниматели, которые платят единый налог, отказываются платить дополнительные отчисления в Пенсионный фонд, которые с июля выросли до 200 грн. До середины октября они должны оплатить государству эти дополнительные пенсионные взносы за целый квартал, что составляет почти тысячу гривень. Не каждый малый предприниматель при нынешних условиях может это сделать, считает В.ДОРОШ.

По его словам, если такие налоговые изменения, принятые без обсуждения с общественностью, немедленно не отменить, это станет причиной прекращения деятельности более миллиона субъектов ведения хозяйства. Также повышение сумм обязательных платежей в Пенсионный фонд приведут к тенезации малого бизнеса в Украине, а это повлечет существенное сокращение рабочих мест и уменьшение поступлений в государственный бюджет.

«Если ежемесячно миллион предпринимателей должны были платить по 200 грн. налога, то теряется 200 млн. грн. Если умножить на пять месяцев с того времени, как закон вступил в силу, то из-за налоговых органов государство недополучит 1 млрд. 100 тыс. А всего дополнительно государство планировало собрать в пенсионный фонд 1 млрд. грн.», - отметил В.ДОРОШ.

По его словам, предприниматели, работающие по единому налогу, не заинтересованы в уплате дополнительных отчислений в Пенсионный фонд, поскольку, выйдя на пенсию, они получат за это лишь 30 грн. надбавки к минимальной пенсии.

Кроме того, законодатели требуют обязательно платить дополнительные взносы и от пенсионеров, которые имеют свой бизнес.

«Также люди, которые по основному месту работы платят отчисление и являются предпринимателями, тоже вынуждены платить еще раз. Интересно, им что, потом двойную пенсию будут платить?», - заметил председатель Института поддержки регуляторной реформы.