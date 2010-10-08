Янукович: украинская власть движется по пути повышения социальных стандартов
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть движется по пути повышения социальных стандартов для граждан.
Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями политических и научных кругов Франции, отвечая на вопрос о возможных путях исправления демографической ситуации в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
"Обеспокоенность должна быть серьезной, но серьезными должны быть и программы, направленные на улучшение жизни людей", - убежден В.ЯНУКОВИЧ.
"Для исправления этой ситуации мы обязаны повысить мотивации людей увеличивать свои семьи, а это, в первую очередь, социальные стандарты", - сказал Президент.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что речь идет о предвыборных обязательствах перед людьми, в частности, о повышении уровня пенсий и зарплат. Он отметил, что в этом направлении уже сделаны первые шаги, в том числе принят соответствующий закон.
"Я не отступил от своего решения. Сегодня постепенно увеличиваются пенсии, заработные платы, социальные стандарты в Украине", - подчеркнул глава государства, добавив, что эти шаги также положительно оценил Международный валютный фонд.
"Сегодня мы идем этим путем", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он добавил, что в этом контексте важной является также реализация программ по здравоохранению,, строительству доступного жилья и др.