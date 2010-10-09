В Крыму в этом году отдохнуло около 5,6 млн. туристов

Крым принял на отдых более 5,5 млн. человек с начала года, из них менее миллиона - организованные отдыхающие.

«Курортный сезон по сравнению с прошлым годом проходит успешнее - на 15% больше отдыхающих, чем в прошлом году. В здравницах тоже немного перекрываем прошлый год - туристов больше на 5,4%», - сообщил УНИАН по телефону представитель Министерства курортов и туризма Крыма.

Организованно в пансионатах и санаториях отдохнули около 980 тыс. человек. Коэффициент заполняемости работающих здравниц сегодня составляет 46,7%, год назад этот показатель был 44,5%.

Минкурортов подведет итоги сезона-2010 в ноябре.