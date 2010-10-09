Госкомпредпринимательства согласовал проекты постановлений ПФУ по единому социальному взносу

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проекты постановлений правления Пенсионного фонда, которые позволят реализовать закон о едином социальном взносе.

Об этом глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ написал в своем веб-блоге.

«Наш комитет согласовал проекты постановлений правления Пенсионного фонда, которые позволят реализовать закон о едином социальном взносе», - пишет М.БРОДСКИЙ.

При этом он отметил, что «уже с нового года вместо четырех отдельных платежей в Пенсионный и три социальных фонда останется всего лишь один. Дальше уже Госказначейство будет заниматься распределением денег по фондам».

«Введение единого социального взноса значительно упростит для предпринимателей подготовку и сдачу отчетности. Плюс это экономия времени и сил. Так что власть взятые на себя обязательства по упрощению администрирования исполняет», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН. 5 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Закон предусматривает введение в Украине единой системы сбора страховых взносов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предлагается с 1 января 2011 года ввести уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, консолидировав в Пенсионном фонде функции учета плательщиков. С 1 января 2014 года предусматривается выдача удостоверения застрахованной личности.