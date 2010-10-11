Гриценко требует от Азарова публично ответить, когда состоится обещанное повышение зарплат военным

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА публично ответить, когда состоится обещанное повышение зарплат военным.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил в комментарии журналисту УНИАН.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ публично обещали, что с 1 октября будут увеличены должностные оклады офицерскому составу Вооруженных сил. А.ГРИЦЕНКО уточнил, что речь шла о повышении должностных окладов офицеров до уровня государственных служащих.

Депутат также напомнил, что в начале июня В.ЯНУКОВИЧ издал свой первый указ по военным вопросам, в котором речь идет о значительном повышении уровня социальной защиты личного состава ВСУ и членов их семей. “А именно - с 1 июля бесплатное питание всех контрактников, полная компенсация бесквартирным военным их расходов на аренду жилья, до конца года строительство для армии 2000 новых квартир, с 1 октября повышение должностных окладов всем офицерам”, - сказал он. А.ГРИЦЕНКО констатировал, что на сегодняшний день ничего из этого не выполнено.

В связи с этим, сообщил председатель профильного парламентского комитета, на днях он в очередной раз обратился к Н.АЗАРОВУ с требованием дать публичный ответ по этому вопросу.

“Для военных это означало повышение в 1,5 раза. И, соответственно, должно было бы повлиять на их пенсии”, - отметил он.

Впрочем, по словам депутата, правительство вместо выполнения обещанного прибегло к непонятным шагам, а именно: повысило денежное обеспечение лишь летчикам и морякам, причем не через повышение должностных окладов, что привело бы к увеличению пенсий, а через дополнительные виды обеспечения и премии.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что в возглавляемый им комитет ВР поступает много обращений от военнослужащих и военных пенсионеров, которые выражают обеспокоенность и возмущение невыполнением требований Президента В.ЯНУКОВИЧА относительно повышения с 1 октября размеров должностных окладов военнослужащих до соответствующего уровня государственных служащих.

“Это было заявлено – этого не сделано. Люди не понимают: почему обнародованное на всю страну обещание главы государства не выполняется?”, - заметил он.

Также А.ГРИЦЕНКО коснулся вопроса пенсионного обеспечения военнослужащих. Он напомнил, что значительные негативные последствия для кадровой политики в ВСУ и возмущение в воинской среде вызывал разосланный в мае в силовые структуры проект закона, подготовленный по поручению вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, положения которого ухудшали условия пенсионного обеспечения военнослужащих и в целом негативно влияли на их социальное обеспечение.

“На том этапе этот законопроект не был поддержан. Но, поскольку такой сигнал пошел, люди возмущены. Я хочу заверить, что, по состоянию на сегодняшний день, в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны нет ни одного документа, который был бы официально внесен правительством или народными депутатами и ухудшал условия пенсионного обеспечения военнослужащих. Если такой документ поступит, я сразу об этом извещу общественность”, - заявил А.ГРИЦЕНКО и отметил, что профильный парламентский комитет такие инициативы не поддержит.