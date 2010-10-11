Янукович требует от Азарова отменить платные услуги для студентов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает категорически против введения новых платных услуг для студентов, и требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

Глава государства обратил внимание премьер-министра на решение Кабинета министров об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эти нововведения фактически закрывают дорогу к продолжению обучения многим талантливым детям. “Новые платные услуги для студентов будут означать повышение уровня оплаты за образование. Мы не должны зарабатывать на этом. Нам нужно, напротив, упрощать эту систему. Лучше платить больше тем людям, кто предоставляет эти услуги – чтобы они предоставляли их качественно, чем ставить условия студентам, чтобы они платили за дополнительные услуги”, – подчеркнул Президент.

Он заметил, что перечень услуг в постановлении касается не только учебы, но и коммунальных услуг, питания, дошкольных учебных заведений, интернатов. “Этого ни в коем случае нельзя допустить”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к руководителю правительства.

Премьер заверил Президента, что данное постановление будет пересмотрено. “Мы откорректируем это постановление”, – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 августа принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности».

Согласно документу, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, вуз имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; за предоставление в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроков; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и тому подобное.