Азаров поручил усилить меры безопасности на железнодорожных переездах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил руководителям профильных министерств усилить меры по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета Министров.

“Поручаю министру МВД, министру транспорта разработать программу по предупреждению (аварийных ситуаций – УНИАН). Она должна включать обустройство переездов, в том числе автоматическими шлагбаумами, где необходимо, установить охрану”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер заявил о необходимости усилить требования к физическому и психологическому состоянию водителей, которые выполняют пассажирские перевозки.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса и локомотива, по последним данным, погибли 40 и были травмированы 10 человек.