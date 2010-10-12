В Киеве действует более 120 инициативных групп по созданию ОСМД - мэрия

На сегодняшний день в Киеве действует 125 инициативных групп по созданию объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской госадминистрации.

По данным мэрии, с целью поддержки процесса создания и деятельности ОСМД в районах города создан 41 консультационный центр, которые оказывают методологическую помощь и проводят соответствующую разъяснительную работу по вопросам создания ОСМД.

В свою очередь, при Главном управлении жилищного хозяйства города сегодня работают три таких консультационных центра. По поручениям руководства КГГА, представители управления регулярно осуществляют объезд консультационных центров в районах, где вместе с представителями райгосадминистраций, специалистов учебного комбината КП «Киевжилспецэксплуатация», опытными председателями правления ОСМД и ЖСК проводят встречи с представителями инициативных групп по созданию ОСМД. Цель этих встреч - наработка путей решения проблемных вопросов инициативных групп.

В КГГА напоминают, что 17 сентября текущего года решением Киевсовета принята Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства столицы на 2010-2014 годы. Одним из приоритетных направлений Программы определено реформирование отношений в жилищной сфере, а именно создание ОСМД. На сегодняшний день в жилищном фонде столицы зарегистрировано 551 объединение совладельцев многоквартирных домов, 53 из них созданы в этом году.

В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы, в 2010 году предусмотрено выполнить работы по ремонту жилых домов и лифтов в домах ОСМД или домах, жители которых выразили желание создать ОСМД, на сумму 11,9 млн. грн. (На условиях софинансирования из местного бюджета 6,4 млн. грн.).

В мэрии столицы также напоминают, что 2 апреля 2009 г. Киевсовет принял решение «О мерах по повышению эффективности процесса создания и функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов». В соответствии с этим документом, Киевский горсовет решил оказывать из местного бюджета одноразовую финансовую помощь в размере 30 тыс. грн. для покрытия организационно-финансовых расходов при создании ОСМД; при перерегистрации ЖСК в ОСМД; при отведении земельного участка в собственность (пользование) ЖСК, ОСМД на изготовление проекта землеустройства (технической документации).

Кроме того, Главным управлением жилищного хозяйства разработана и утверждена учебная программа для инициативных групп ОСМД по вопросу «Содержание, эксплуатация и финансово-хозяйственная деятельность жилых домов, принадлежащих ОСМД». На реализацию указанной учебной программы составлена смета и созданы учебно-подготовительные курсы на базе учебного комбината КП «Киевжилспецэксплуатация».

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2010 года в Киеве зарегистрированы и осуществляют эксплуатацию жилищного фонда 114 ЖЭКов коммунальной формы собственности, 551 ОСМД, 926 жилищно-строительных кооперативов и 136 ведомственных жилищно-эксплуатационных организаций, которые обслуживают 8 тыс. 324 дома коммунальной собственности, 567 ведомственных домов, 485 домов ОСМД, 936 домов ЖСК и 22 тысячи 993 дома частного сектора.