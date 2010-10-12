Шахтерские населенные пункты признают депрессивными территориями?

Правительство планирует законодательно отнести шахтерские населенные пункты к отдельной группе депрессивных территорий.

Соответствующие изменения в Закон Украины «О стимулировании развития регионов» одобрили на сегодняшнем заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

В.ТИХОНОВ отметил, что признание шахтерских населенных пунктов депрессивными территориями позволит решить существующие социально-экономические и экологические проблемы, возникшие в результате ликвидации угольных предприятий. Кроме того, изменениями к закону программа преодоления состояния депрессивности территорий определена как целевая региональная, имеющая государственное значение.

В.ТИХОНОВ проинформировал, что изменениями к Закону «О стимулировании развития регионов» определено также понятие «шахтерские населенные пункты».

«Это те населенные пункты, на территории которых с 1996 года были ликвидированы угольные предприятия, но не были осуществлены в полном объеме мероприятия по решению социально-экономических и экологических вопросов, предусмотренных соответствующими проектами ликвидации указанных предприятий», - уточнил вице-премьер.

В.ТИХОНОВ также добавил, что между Минэкономики и Минрегионстроем предполагается перераспределение полномочий относительно признания территорий депрессивными и разработка программ преодоления состояния депрессивности территорий. Функции по координации разработки соглашений по региональному развитию от Минэкономики передадут Минрегионстрою.