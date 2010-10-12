Азарову понравился дом, в котором получили квартиры инвалиды Великой Отечественной войны

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил журналистам, что ему понравился новый дом, в котором получили квартиры 19 инвалидов І группы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время брифинга в Чернигове.

"Дом понравился", - отметил Н.АЗАРОВ, ддобавив, что квартира, в которую он зашел, имеет хорошую планировку и солнечная, хотя пока еще новостройка не подключена к теплу из-за бюрократических препятствий.

"Но мы переговорили. Через несколько дней этот вопрос будет закрыт", - отметил премьер-министр, говоря о своем общении с председателем Черниговской ОГА.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что решая злободневный вопрос для ветеранов, отдаем им долг, хоть и с большим опозданием. Руководитель правительства пообещал, что этот процесс не завершится, и в следующем году будут предусмотрены средства для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ в Чернигове вручил ордера на квартиры 19 инвалидам І группы Великой Отечественной войны. Ветераны получили, в зависимости от состава семьи, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Новостройка возведена ОАО "Домобудівник". Всего в доме 189 квартир.