Cегодня в Украине день траура по погибшим в ДТП в Днепропетровской области
08:05, 13 октября 2010Соцполитика
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Соответствующий указ подписал вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
В день траура будет приспущен Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также зарубежных дипломатических учреждений Украины. Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.
Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. Погибли свыше 40 человек.
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