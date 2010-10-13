Cегодня в Украине день траура по погибшим в ДТП в Днепропетровской области

Cегодня, 13 октября, в Украине день траура по погибшим в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области.

Соответствующий указ подписал вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В день траура будет приспущен Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также зарубежных дипломатических учреждений Украины. Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. Погибли свыше 40 человек.