В Украине уровень неформальной занятости достигает 60%

В Украине уровень неформальной занятости, по разным оценкам, составляет от 30% до 60%.

Такие оценки разных экспертов озвучил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) Василий КОСТРИЦА сегодня в ходе «круглого стола».

По его словам, в мире данный показатель достигает 80%.

По данным заместителя министра труда и социальной политики Вячеслава КОЛОМИЙЦА, в Украине более 1,3 млн. граждан работают в условиях, которые не отвечают санитарно-техническим нормам, среди них около 300 тыс. – женщины.

Как отметил замминистра, предусмотренные компенсации за работу в тяжелых условиях сегодня не решают проблемы оздоровления граждан. «Те компенсационные механизмы, которые сегодня есть, относительно работы во вредных условиях в виде ежегодного дополнительного отпуска, сокращения рабочей недели, льготного пенсионного обеспечения, получения бесплатного лечения, питания… не решают проблему по сути и являются большим грузом для страны», – отметил В.КОЛОМИЕЦ.