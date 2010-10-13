Азаров надеется, что план действий по введению безвизового режима будет принят в ноябре

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что план действий по введению безвизового режима с Евросоюзом будет принят на саммите Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь украинского премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ.

«Николай АЗАРОВ выразил надежду, что план действий по введению безвизового режима между Украиной и ЕС будет разработан и принят во время саммита Украина-ЕС 22 ноября», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, как сообщил В.ЛУКЬЯНЕНКО, украинский премьер рассказал президенту Европарламента об экономических показателях, которых достигла Украина на сегодняшний день, о начале проведения серьезных реформ.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что проведение местных выборов по демократическим стандартам является безусловным приоритетом правительства.

«Проведение выборов по наилучшим демократическим стандартам, безусловно, является приоритетом, поскольку правительство заинтересовано, чтобы была избрана профессиональная местная власть, настроенная на конструктивную работу», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.