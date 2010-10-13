Кабмин упразднил норму о предоставлении разъяснений для налогоплательщиков

Кабинет министров Украины своим постановлением от 12 октября 2010 года №917 отменил действие нормы о предоставлении налоговых и других разъяснений для налогоплательщиков.

Текст соответствующего документа размещен на официальном правительственном сайте.

Согласно документу, отменяется действие правительственного постановления от 27 января 2010 года №86 «О предоставлении налоговых и других разъяснений». Данным документом предусматривалось обязать Государственную налоговую администрацию, Таможенную службу, Пенсионный фонд, Фонды социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по временной потере работоспособности, а также на случай безработицы предоставлять налоговые разъяснения и разъяснения по вопросам государственного соцстрахования налогоплательщикам, другим заинтересованным лицам относительно содержания отдельных положений законодательства.