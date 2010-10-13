На учете в центрах занятости находятся 426,6 тыс. украинцев

На 1 октября этого года на учете в центрах занятости находилось 426,6 тыс. незанятых граждан.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы занятости, размещенном на официальном сайте ведомства.

На 1 октября 2010 года количество вакансий в базе данных службы составляло 84,6 тыс., в том числе, для работников – 41,4 тыс., для служащих – 29,2 тыс., для лиц, не имеющих специальной подготовки, - 14 тыс.

Самыми популярными профессиями, на которые сегодня есть спрос, являются профессии высококвалифицированных работников – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, кухарей, продавцов и других представителей рабочих профессий. Спросом пользуются также специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.

Всего в январе-сентябре текущего года услугами Госуслужбы занятости воспользовались более 1,4 млн. незанятых граждан. Статус безработного имели 1,1 млн. лиц, в частности помощь по безработице получали 874,9 тыс. лиц.