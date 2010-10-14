Профсоюзы против двойного налогообложения пенсий

В новом Налоговом кодексе власть пытается утвердить двойное налогообложение пенсий, оставив при этом чрезмерно высокие пенсии для отдельных граждан. Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ, М.ЯКИБЧУК отмечает, что введение любого налога на пенсионное обеспечение является неприемлемым, поскольку это будет означать двойную форму налогообложения. «Граждане уже платили налог, когда отчисляли средства на пенсионное страхование. Обязывать их платить налог дважды является нонсенсом», - говорит он.

Вместе с тем, лидер НФПУ отмечает, что введение 15% налога на часть пенсии является попыткой власти узаконить излишне высокие пенсии. «Сегодня размер средней пенсии составляет 1103 грн., при этом большинство украинцев получают лишь минимальную пенсию, которая с 1 октября составляет 723 грн. Поэтому, завуалировано предусматривая в Налоговом кодексе пенсии, которые будут достигать почти 14 тысяч гривен и больше, власть откровенно издевается над своим народом. Понятно, что такие пенсии будут получать лишь избранные», - подчеркивает М.ЯКИБЧУК.

В профсоюзах убеждены, что наибольший размер пенсии должен составлять не больше десяти минимальных пенсий, и не должен облагаться никаким налогом. «На сегодняшний день семи тысяч гривен вполне достаточно для пенсионера, даже если он занимал высокий пост. Пенсии, которые являются выше этой суммы, однозначно, должны быть отменены. Ведь пока не функционирует в полной мере реформированная пенсионная система, такой нагрузки по обеспечению пенсионеров экономика страны не выдержит», - добавил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный проект Налогового кодекса. В нем предусмотрено налогообложение по ставке 15% части суммы пенсий или ежемесячного пожизненного содержания, которое превышает максимальный размер базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

С 1 января 2011 года вступает в силу Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». С учетом того, что прожиточный минимум на первое января 2011 года будет составлять 922 грн., максимальная величина базы начисления единого взноса составит 13 830 грн.