Азаров: цель пенсионной реформы не в повышении пенсионного возраста, а в изменении системы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что цель пенсионной реформы заключается не в повышении пенсионного возраста, а в изменении системы.

Об этом он заявил сегодня на конференции в Брюсселе, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента.

По словам премьера, заявления о том, что пенсионная реформа направлена на повышение пенсионного возраста, не отражает ее сути.

«Это абсолютное искажение цели пенсионной реформы. Цель – создание системы, которая позволила бы заинтересовать каждого гражданина страны с самого первого дня создавать себе пенсию. Мы уходим от солидарной системы безостветственности, при которой 3,5 млн. человек получают зарплаты ниже прожиточного минимума, а значительную часть зарплаты получают в конвертах», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что средства, которые каждый гражданин будет перечислять на свои пенсионные счета, будут использоваться для инновационного развития страны.