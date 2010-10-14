Помочь жертвам ДТП в Марганце можно в любом банкомате ПриватБанка
ПриватБанк открыл сбор благотворительных пожертвований пострадавшим в результате
самого крупного за всю украинскую историю ДТП (Днепропетровская обл.), унесшего 43
человеческие жизни. Оказать посильную помощь семьям погибших и пострадавшим в
результате трагедии можно в любом из 7 000 банкоматов ПриватБанка по всей Украине.
Для этого нужно нажать пункт меню "оказать помощь" на специальной "горячей" заставке
банкомата, выбрать сумму пожертвования и подтвердить перечисление с пластиковой
карты. Минимальная и максимальная суммы пожертвований не ограничены. Все собранные
средства перечисляются в фонд помощи пострадавшим.
"Это жуткая трагедия, ведь большинство пострадавших - люди социально незащищенные,
старики, дети, и наш долг помочь пострадавшим и семьям погибших," - отметил
Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет, который одним из первых сделал
благотворительный взнос через банкомат. - "Даже небольшая сумма, пару гривень,
поможет в итоге собрать значительные средства, а сделать пожертвования через
банкоматы - это сегодня самый простой, доступный и быстрый способ сделать доброе
дело."
Напомним, что утром 12 октября 2010 года в г. Марганец Днепропетровской области в
результате столкновения локомотива поезда и автобуса на неохраняемом железнодорожном
переезде погибли 43 человека, 10 человек находятся в тяжёлом состоянии. 13 октября в
Украине объявлен день траура по погибшим в аварии, которая стала самым кровавым ДТП
за всю историю современной Украины.