Янукович подписал закон о выплате зарплаты не реже двух раз в месяц

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №2559–VІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы”.

Данным законом изложена в новой редакции статья 115 Кодекса законов о труде Украины. Предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней по истечении периода, за который осуществляется выплата".

Кроме того, законом установлено, что размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за время фактически отработанное с расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Статья 24 Закона "Об оплате труда" изложена в новой редакции. Ею предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней по истечении периода, за который осуществляется выплата.

Размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за время фактически отработанное с расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.