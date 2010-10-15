Прокуратура требует через суд погасить долги на предприятии ЧФ РФ

Военная прокуратура Северо-Кавказского военного округа направила иск в суд о взыскании с «172 опытно-конструкторского технического бюро Черноморского флота России» более 8 миллионов рублей задолженности работникам предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что военный прокурор гарнизона Андрей ШЕСТАКОВ 13 октября провел встречу с работниками федерального государственного унитарного предприятия в связи с протестными акциями из-за долгов по зарплате.

«Командованию Черноморского флота внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения прав работников. В интересах последних военной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности. Кроме того, работникам, изъявившим желание защищать свои права самостоятельно, оказана правовая помощь в подготовке дополнительных исковых требований», - отметила прокуратура Северо-Кавказского военного округа.

Ведомство также сообщило, что из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей начальником «172 ОКТБ» прокуратура направила в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 29 сотрудников 172-го отдельного конструкторско-технического бюро ЧФ РФ, 22 из которых - граждане Украины, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты, сообщила в среду севастопольская телерадиокомпания.