Уровень бедности в Украине составляет 26,4%, или 12,5 млн. человек

В Украине уровень бедности составляет 26,4%, или 12,5 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Лидия ДРОЗДОВА сегодня во время мультимедийного видео-моста.

Она также сообщила, что уровень бедности в Украине в 2005 году составлял 27,1%.

«Больше всего подвержены бедности, как и в России, семьи, имеющие детей (это 33,1%), многодетные семьи (76,4%), семьи с двойной нагрузкой, где есть дети и безработные, 26,4% - это семьи, в которых есть и безработные, и трудоспособные (лица – УНИАН) – смешанные семьи», - отметила Л.ДРОЗДОВА.

Количество бедных семей в сельской местности превышает аналогичный показатель в городах.