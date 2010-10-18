Янукович заверяет, что борьба с бедностью - один из приоритетов в осуществлении реформ

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что борьба с бедностью является одним из приоритетов в осуществлении экономических реформ в Украине.

Об этом идет речь в обращении главы Украинского государства по случаю Международного дня борьбы с бедностью, который отмечался 17 октября.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “именно это я подчеркивал во время саммита в рамках 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоялась в сентябре 2010 года, заверив международную общественность в выполнении взятых Украиной обязательств относительно достижения к 2015 году Целей Развития Тысячелетия, одной из которых является преодоление бедности”.

Как отметил Президент, инициированная им Программа экономических реформ на 2010-2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" предусматривает широкий спектр проведения системных реформ, направленных на создание современной мощной экономики и обеспечение высокого уровня жизни людей.

“Мы учредили ряд национальных инновационно-инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать улучшению благосостояния украинских граждан. В настоящее время поэтапно растут размеры прожиточного минимума, заработной платы, пенсии и социальных выплат. Подготовлены законодательные предложения по повышению помощи матерям при рождении ребенка и детям из малообеспеченных семей”, - утверждает В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверил, что постоянно будет осуществлять контроль над неуклонным выполнением намеченных заданий по активизации борьбы с бедностью, состоянием соблюдения государственных социальных гарантий и норм Конституции Украины.

“Сокращение масштабов бедности и ее искоренение зависит от решительных действий каждого гражданина, небезразличного к судьбе тех, кто страдает от бедности. Поэтому, обращаясь к представителям власти, социально ответственного бизнеса и депутатам всех уровней, призываю приложить максимум усилий, чтобы преодолеть это социальное зло”, - говорится в обращении Президента.

По его убеждению, “вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему, достичь значительного прогресса в социально-экономическом развитии и обеспечении продвижения Украины в число наиболее развитых и богатых держав мира”.