В Украине количество зарегистрированных безработных увеличилось на 11,7 тыс. человек

В Украине количество зарегистрированных безработных в сентябре 2010 года увеличилось на 11,7 тыс. человек, по сравнению с августом, и на 1 октября т.г. составило 408,1 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 22,5%, или 118,6 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 октября 2010 года составил 1,5% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1% больше, чем в августе, и на 0,4% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 октября т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 32,4% по сравнению с показателем на 1 января т.г. и составило 279,5 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 76,74 грн. – до 739,03 грн.