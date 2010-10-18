Кабмин выделит 27,6 млн. грн. на отселение жителей ветхих домов в Запорожье

Кабинет министров Украины выделит 27 млн. 624 тыс. грн. на приобретение жилья для отселения жителей из ветхих и непригодных для проживания домов в Запорожье.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№941 от 12 октября т.г.), размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, средства будут выделены путем перераспределения средств Стабилизационного фонда как субвенция из Государственного бюджета местному бюджету Запорожья.