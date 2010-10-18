Кабмин выделит 27,6 млн. грн. на отселение жителей ветхих домов в Запорожье
13:45, 18 октября 2010Соцполитика
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Кабинет министров Украины выделит 27 млн. 624 тыс. грн. на приобретение жилья для отселения жителей из ветхих и непригодных для проживания домов в Запорожье.
Об этом говорится в постановлении КМУ (№941 от 12 октября т.г.), размещенном на правительственном портале.
Согласно документу, средства будут выделены путем перераспределения средств Стабилизационного фонда как субвенция из Государственного бюджета местному бюджету Запорожья.
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