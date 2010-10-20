Президент Франции приказал полиции взять под контроль нефтехранилища

Президент Франции Николя САРКОЗИ приказал подразделениям МВД взять под контроль топливные хранилища страны, сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse.

Глава государства потребовал, чтобы правоохранительные органы в кратчайшие сроки обеспечили свободный доступ ко всем нефтебазам, чтобы стабилизировать ситуацию со снабжением страны горючим.

За день до этого провести подобную операцию удалось на трех хранилищах в западной Франции. Полиция без особых проблем расчистила подъезды к предприятиям, перекрытые протестующими против повышения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что из-за манифестаций, продолжающихся во Франции уже несколько недель, в стране нарушилось топливное снабжение. На заправках пропал бензин, а в аэропортах стала ощущаться нехватка авиационного керосина.

В правительстве страны в этой связи был сформирован специальный антикризисный штаб, призванный справится со сложившейся ситуацией.

Тем временем профсоюзы пообещали продолжить протесты против повышения пенсионного возраста и вывести на улицы французских городов до четырех миллионов человек.

В некоторых районах страны манифестации переросли в массовые беспорядки, вследствие чего полиция была вынуждена применить силу. За последние дни в ходе уличных столкновений были задержаны более 1600 человек.