ФПУ просит разработать Национальную стратегию безопасности труда

Федерация профсоюзов Украины просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поручить правительству разработать Национальную стратегию безопасности труда.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре федерации.

В ФПУ считают, что приобщиться к разработке стратегии также должны Национальная академия наук Украины при участии профессиональных союзов, организации работодателей.

“Стратегия безопасности труда должна заложить основы комплексного восстановления профессионального потенциала экономики и системы управления охраной труда, позволит обеспечить качественной, производительной и здоровой рабочей силой предприятия в Украине”, - отметили в ФПУ, добавив, что готовы привлечь к работе своих специалистов и внести конструктивные предложения.

Как отметили в ФПУ, в условиях экономического и демографического кризиса в Украине критически обострилась ситуация с травматизмом, состоянием здоровья и профессиональной заболеваемостью работников. За последние 5 лет на производстве погибли почти 5 тысяч работников и более 85 тысяч были травмированы. Уровень смертельного травматизма значительно превышает соответствующий средний показатель в европейских странах. До 30% возрос удельный вес работников, занятых во вредных для здоровья условиях труда. Постоянно увеличивается количество нововыявленных профессиональных заболеваний (6-7 тысяч в год).

ФПУ подчеркивает, что из-за масштабной заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидизации пострадавших экономика теряет квалифицированный трудовой потенциал, миллиарды средств госбюджета и фондов социального страхования.

”Из-за отсутствия системы стимулов и строгой ответственности работодатели экономят на охране труда и практически не заинтересованы в предупреждении возможных аварий, несчастных случаев. Все затраты на ликвидацию их последствий, по сути, ложатся на общество, а компенсацию пострадавшим выплачивает Фонд социального страхования от несчастных случаев, который в последнее время уже не в состоянии это делать из-за недостатка средств», - отметили в ФПУ.

В федерации также заметили, что за 19 лет в Украине разрушена целостная система управления охраной труда. Чрезвычайно острой социальной проблемой является также травматизм в непроизводственной сфере, уровень которого в 70 раз выше уровня производственного травматизма. Ежегодные потери экономики, в результате травмирования и гибели граждан в сфере, не связанной с производством, превышают 10 млрд. грн., что составляет 2,5% валового внутреннего продукта Украины.

При нынешних темпах ухудшения здоровья работников уже в 2015-2020 годах потребность в трудовых ресурсах ведущих отраслей промышленности может быть удовлетворена лишь на 40-45%, что грозит кадровым коллапсом предприятиям металлургической, химической, угольной, горно-обогатительной промышленности, энергетики, транспорта.

ФПУ предлагает вместе с Украинской православной церковью построить в Киеве Храм памяти работников, погибших на производстве, в котором смогут вместе молиться семьи погибших, пострадавшие от производственных травм и профессиональных заболеваний.