Польша увеличила выдачу разрешений на работу украинцам

Польская власть в первой половине 2010 года выдала гражданам Украины почти 5 тыс. разрешений на работу в стране, что на 5% больше показателей первого полугодия в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной политики Польши, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

По данным министерства, украинцы получили треть всех разрешений на работу, которые были выданы в Польше иностранцам.

Второе место по количеству выданных разрешений занимают граждане Китая, которые за первые шесть месяцев года получили 2,6 тыс. разрешений, а третье - вьетнамцы с 1,3 тысячами разрешений.

Граждане соседней с Польшей Беларуси и России получили, соответственно, около 1 тыс. и 300 разрешений.

По данным министерства, больше всего разрешений украинцы получили на работу в домашних хозяйствах (1,2 тыс.), строительстве (700), торговле и перерабатывающей промышленности (по около 600), транспорте (почти 400) и сельском хозяйстве (свыше 360).

В целом количество выданных разрешений на работу иностранцам в первой половине года увеличилось до 15,6 тыс. из 14,9 тысяч.

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев могут работать в Польше без официального разрешения в рамках упрощенной системы трудоустройства, которая действует с июля 2007 года.

Разрешение получают граждане, которые хотят работать в Польше больше шести месяцев в году.

Справка УНИАН. В прошлом году поляки зарегистрировали для украинцев 180 тыс. заявок на работу, а с начала действия упрощенной системы до 2010 года свыше 320 тыс.

70% украинцев, приезжающих на сезонную работу, трудятся в сельском хозяйстве.