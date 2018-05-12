Пикет малого бизнеса у Рады - «политическая педофилия» или народный инфантилизм?..

Сегодня утром возле здания Верховной Рады, как и анонсировалось, началась акция протеста представителей бизнеса со всей Украины. Участники пикета выступают против принятия правительственного проекта Налогового кодекса и увеличения пенсионного возраста. Митингующих собралось около 1,5 тысячи, они плотно выстроились вдоль переносных заборчиков, ограждающих площадь перед входом в парламент.

В руках незамысловатые лозунги: «ВР против народа - кто победит?», «Мы за разумные налоги!», «Луганск против налогового кодекса!», «Депутаты, дайте жить!». Это основные, так сказать «месседжи», которые протестующие пытались донести до народных избранников. Еще можно было увидеть множество флагов и небольших табличек, сообщавших о том, из какого региона прибыли митингующие, к примеру, «Общественная организация предпринимателей малого и среднего бизнеса Черновцов». Судя по этим «штандартам», в мероприятии принимают участие представители большинства областей Украины. Правда, исходя из общего числа митингующих, малый и средний бизнес регионов был представлен весьма скромно - не более 100 человек от области.

Столь невысокую явку попытались объяснить выступающие на импровизированной трибуне активисты. В частности, говорилось о том, что около 150 человек не смогли приехать из Умани, так как их автобусы не выпустили из города, кто именно не выпустил, расслышать было не возможно из-за слабеньких колонок, установленных возле трибуны. Одним словом, митинг был откровенно камерным и вряд ли произвел на сторонников нового Налогового кодекса должное впечатление.

Единственное, что запомнилось, так это ораторские способности одного из выступавших. «Они уничтожают малый бизнес, они уничтожают нашу молодую страну. Это - настоящая политическая педофилия!», - с надрывом выкрикивал он под одобрительные крики митингующих.

От сегодняшнего митинга остается стойкое ощущение того, что подобные акции могут лишь укрепить уверенность авторов Налогового кодекса в жизнеспособности этого одиозного документа. Стоит так же отметить, что на митинге раздавали листовки, разъясняющие всю порочность НК в его нынешней редакции. Одна из них была подписана руководителем «Института собственности и свободы» Дмитрием Ляпиным.

И все же, такие акции не проходят без помощи политических сил. Если сегодняшнюю поддерживала оппозиция, то предложенное «действо» – явный ее промах. Если на стороне «баррикад» стояла власть, то у нее получилось продемонстрировать убогость протестующих. Или причина не в организаторах, а в том, что малый бизнес в Украине не готов бороться за свои права?..

Между тем, французы уже больше месяца проводят забастовки, сопротивляются все тому же повышению пенсионного возраста (с 60 до 62 лет), против чего выступают и пикетчики у ВР. По данным французских профсоюзов, в последние дни на демонстрации вышли до 3,5 миллиона человек. Представляете, что было бы во Франции, если бы кроме пенсионной реформы людям уготовили усиленное фискальное давление, как это делают у нас?..

Из-за массовых забастовок страна оказалась на грани топливного кризиса. Не работают все 12 нефтеперерабатывающих заводов, некоторые нефтехранилища заблокированы демонстрантами. Сотрудники нефтетерминала на юге страны отказываются выходить на работу, из-за чего возле Марселя стоят танкеры, загруженные топливом. Треть всех заправок в стране не работает из-за отсутствия бензина и дизтоплива. Снизилась подача керосина в аэропорты, из-за чего не выполняется часть рейсов, а самолеты советуют заправлять в других странах.

Также Франция начала импортировать электричество на фоне остановки по техническим причинам четверти реакторов АЭС страны, а также по причине массовых забастовок, сообщает AFP со ссылкой на неназванные источники.

В частности, импорт электроэнергии продолжается уже второй день. Вчера энергетическая компания EDF импортировала более 6 миллионов киловатт/ч, а сегодня лишь с 13:00 по 14:00 импорт составил 5,99 миллиона киловатт/ч.

В последний раз так много электричества Париж закупал в январе этого года из-за холодов. Обычно же Франция выступает экспортером этого товара.

Сейчас на французских электростанциях не работают 16 из 58 реакторов, в том числе 12 закрыты на плановое техобслуживание, а четыре - по непредвиденным обстоятельствам. Профсоюзы заявляют, что свою роль сыграла забастовка против пенсионной реформы. И все же, президент Франции Николя Саркози заявил, что она в стране будет проведена, несмотря на протесты.

И до чего же «неприличное» поведение у французов. Толе дело украинцы, мы не боремся с бредовыми идеями власти, просто делаем вид, что сопротивляемся…

(УНИАН)