Профсоюзы призывают создать профсоюз для малого и среднего бизнеса

Для украинских предпринимателей профсоюз является самым надежным союзником в деле сохранения и развития их бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, выступая на Всеукраинском форуме предпринимателей 2010, который проходил в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза».

«Вы боретесь за свой бизнес, а часто эта борьба в украинских реалиях превращается в войну, и поэтому вы ищете себе союзников, - сказал В.РОЙ. - Досадно, что большинство из вас не видит союзника в профсоюзах. Этот союз вам обойдется намного дешевле, чем, скажем, «крыша» политической партии. А главное: профсоюзы – ваш идейный союзник, а, следовательно - самый надежный союзник, потому что союз предпринимателей и наемных работников основывается на взаимном интересе. Наемные работники и предприниматели имеют очень сильный общий интерес – сохранение бизнеса как источники заработка на жизнь для одних и источника прибыли других».

«Это тот союзник, с которым вы можете, в отличие от власти, договариваться на равных», - сказал В.РОЙ.

Он предостерег предпринимателей от искушения «думать, что лучше заплатить коррупционерам, а затем выдавить дополнительную прибыль из наемного работника». «Это очень опасный для бизнеса путь, - сказал В.РОЙ. - Потому что, когда вы прижмете своих работников к краю, в том числе и для того, чтобы удовлетворить все большие и большие аппетиты чиновника, и когда эти работники, не видя никакой для себя выгоды от вашего личного бизнеса, начнут с вами войну на уничтожение, будете звать на подмогу государство. Чем, в конце концов, заканчиваются в истории подобные ситуации, каждый из вас хорошо знает хотя бы из школьного курса истории».

По мнению профсоюзного лидера, «абсолютное большинство украинских предпринимателей, особенно в малом и среднем бизнесе, пытается решать свои бизнесовые проблемы по принципу «ночь продержаться, да день простоять». Нет стратегического подхода к решению коренных проблем бизнеса в Украине. Я осмелюсь напомнить вам, что налаживание работодателями крепких партнерских отношений с профсоюзами и на уровне предприятия, и на общенациональном уровне – это одна из немногих основ стратегического решения проблем бизнеса, ваших бизнесовых проблем в частности», - подчеркнул В.РОЙ.

Он призвал предпринимателей не сопротивляться, а поддержать создание на предприятиях малого и среднего бизнеса первичных профсоюзных организаций. «Наибольшая проблема сегодня для нашей профсоюзной Федерации малого и среднего предпринимательства, - сказал В.РОЙ, – создание первичных организаций. Имеем множество проблем, начиная с взращенного за предыдущие десятилетия неверия людей в эффективность профсоюзов вообще. Нам очень не хочется, преодолевая эти проблемы, еще и воевать с предпринимателями, для которых профсоюз почему-то оказывается смертельным врагом, которого нужно полностью уничтожить».