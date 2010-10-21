Профсоюзы заявляют о незаконности изменений в законе о пенсионном обеспечении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), на сегодня подготовлено представление в Конституционный Суд Украины (КСУ) относительно соответствия Конституции изменений Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Начат сбор подписей народных депутатов Украины.

Кроме того, сегодня представители координационного совета работников рынков передали в КСУ 1037 заявлений предпринимателей с просьбой дать разъяснение измененным положениям Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который был принят 17 июля 2010 года, относительно обязательности уплат в Пенсионный и другие фонды предпринимателями, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Также НФПУ обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой направить соответствующее представление в КСУ от ее имени.

В профсоюзах отмечают, что изменения к закону оборачиваются для предпринимателей дополнительным и необоснованным финансовым грузом. До принятия изменений сумма отчислений, которые осуществляли предприниматели-«упрощенцы», составляла около 200 грн. в месяц, теперь эта сумма будет достигать 500 грн.

«С июля власть обязала предпринимателей, которые работают на фиксированном или едином налоге, платить страховые взносы за себя и за членов их семей, которые помогают им в ведении предпринимательской деятельности. Однако отчисления в Пенсионный фонд уже предусмотрены формой упрощенной системы налогообложения, - объясняет секретарь координационного совета работников рынков Владимир МАРТЫНЕНКО. – Таким образом, им приходится платить пенсионный взнос дважды. Поэтому мы обратились в КС, чтобы получить заключение, насколько это законно».

По его словам, сегодня предприниматели возвращают государству больше половины своей прибыли, в то время как мировая и европейская практика свидетельствует о том, что предприятие остается рентабельным, если величина налогов не превышает 30-40%. При более высоком налогообложении предприятие постепенно приходит в упадок.

В профсоюзах убеждены, что ухудшение условий налогообложения частных предпринимателей является антиконституционным, однако окончательное заключение по этому вопросу должен предоставить Конституционный Суд.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля подписал Закон “О внесении изменений в Законы Украины “О государственном бюджете Украины на 2010 год” и “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что плательщики единого налога теперь должны платить 350 гривен.

"При этом сумма страхового взноса с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не меньше минимального размера страхового взноса за каждого человека и не больше размера страхового взноса, рассчитанного от максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которого платятся страховые взносы", - говорится в законе.