Азаров примет участие в переговорах между правительством, работодателями и профсоюзами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал согласие на участие в переговорах по заключению нового Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов Украины, об этом премьер заявил 20 октября во время заседания Кабинета министров Украины в ответ на информацию представителя Общего представительского органа профсоюзов о невозможности конструктивного завершения переговоров.

У ФПУ напоминают, что вокруг заключения Генерального соглашения на 2010-2012 годы продолжаются «баталии». Осталось 15 разногласий, из них принципиальных 5, без решения которых, считают профсоюзы, невозможно подписание нового Генерального соглашения. Вопросы касаются размера минимальной заработной платы, прожиточного минимума, единой тарифной сетки, динамики роста заработных плат в посткризисный период.

Заместитель председателя ФПУ Григорий ОСОВЫЙ отметил, что еще в октябре 2009 года было инициировано перед Кабинетом министров Украины и всеукраинскими объединениями работодателей проведение коллективных переговоров по заключению Генерального соглашения на новый срок. По основным вопросам переговоры были завершены в июне этого года. Осталось 15 позиций, которые профсоюзы и работодатели договаривались рассмотреть оперативно. Генеральное соглашение планировалось заключить уже летом этого года.

По словам Г.ОСОВОГО, к сожалению, так не произошло, невзирая на неоднократные обращения Общего представительского органа профсоюзов, Федерации профсоюзов Украины, лично председателя ФПУ, народного депутата Василия ХАРЫ к премьер-министру Украины. Он отметил, что правительство соглашалось с необходимостью активизировать процесс, давало соответствующие поручения министрам, вице-премьер-министрам срочно проработать вопросы, связанные с разногласиями, но переговоры так и не завершены.

”В связи с чем на заседании Кабинета министров я, как представитель Общего представительского органа профсоюзов, отметил, что такая ситуация не может продолжаться в том же «формате», что есть необходимость перевести переговоры о принятии нового Генерального соглашения на наивысший уровень и, чтобы «проставить точки» и в принципиальных вопросах, пригласил премьер-министра Украины на совместное заседание участников переговорного процесса”, - сообщил Г.ОСОВЫЙ.

По его словам, 5 несогласованных разногласий относятся непосредственно к компетенции правительства, например, регулирование оплаты труда в бюджетном секторе.